L’ex calciatore Gigi Riva si è espresso sulla crescita professionale di Barella: le parole a Sky Sport

La bandiera del Cagliari Gigi Riva, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato la crescita di Barella all’Inter:

«Siamo orgogliosi di averlo creato. Ci sono alcuni giocatori che si atteggiano o che il calcio gli dà alla testa. Ma questa gente non va lontano. Lui, invece, si è già fatto valere come persona e come calciatore».

L’articolo Riva: «Orgoglioso di Barella, si è fatto valere come uomo e calciatore» proviene da Inter News 24.

