Il Milan potrebbe essere tentato dall’opportunità di regalarsi un super colpo di mercato a gennaio. L’indiscrezione è clamorosa.

Il Milan di ritorno da Madrid non ha nessuna intenzione di rallentare il proprio cammino, anzi. Il desiderio è invece quello di marciare allo stesso ritmo del Bernabeu anche in campionato e arrivare alla pausa per le nazionali forti dei tre punti conquistati in terra sarda.

Concentrazione massima al campo ma, al contempo, anche al mercato. In particolare ad una clamorosa opportunità che potrebbe nascere dalla Premier. In Inghilterra infatti c’è un top player che sta faticando a imporsi per quanto vale e il Milan potrebbe farci molto più di un pensiero già per gennaio.

A Cagliari come al Bernabeu

A dirlo è certamente più facile che a farlo, eppure il Milan deve riuscire a giocare a Cagliari con la stessa grinta e intensità mostrata al Bernabeu. Sarebbe un segnale forte al campionato, sarebbe la dimostrazione che questa squadra è diventata matura abbastanza da rendere a prescindere del proprio avversario. Inoltre, cosa ancor più importante, vincere in Sardegna è quanto mai importante per non perdere ulteriore terreno da chi precede il Milan in classifica e, magari, tentare anche di accorciare su qualcuna. La sfida che attende i rossoneri sabato sarà in questo senso un banco di prova molto provante e significativo per saggiare le ambizioni degli uomini di Fonseca.

Opportunità dalla Premier

Zirkzee ha esordito nella Premier League con un gol decisivo che ha permesso al Manchester United di superare il Fulham il 16 agosto, scendendo in campo per meno di mezza partita. Un inizio che sembrava preannunciare una stagione ricca di soddisfazioni si è presto trasformato in un percorso più complesso di quanto previsto per l’olandese. Nonostante un paio di assist forniti, uno in Europa League e l’altro in campionato, il contributo di Zirkzee alla causa dei ‘Red Devils’ si è notevolmente ridotto, con una media di presenza in campo che non supera i 45 minuti nelle 15 apparizioni complessive. Il trasferimento a Manchester, motivato anche dalla presenza dell’allenatore connazionale Erik ten Hag, non ha sortito gli effetti sperati, complici anche i risultati negativi che hanno portato all’esonero del tecnico. Con l’arrivo di Rúben Amorim sulla panchina del Manchester United, le prospettive di Zirkzee potrebbero cambiare, a meno che due giganti del calcio italiano non decidano di intervenire. La Juventus, in particolare, vede in Zirkzee – scrive Tuttosport – il potenziale partner ideale per Dušan Vlahović, sfruttando anche la guida tecnica di Thiago Motta, sotto il cui mentorship l’olandese ha brillato a Bologna. Sul fronte Milan, l’eventuale partenza di Luka Jović potrebbe aprire spazi per l’attaccante nel progetto tecnico rossonero. Il ritorno in Italia per Zirkzee potrebbe concretizzarsi attraverso una formula di prestito, considerando l’attuale ingaggio del giocatore con il Manchester United, stimato attorno ai 5 milioni di euro netti a stagione.

Joshua Zirkzee

Sguardo al futuro

Le incertezze legate al futuro di Zirkzee al Manchester United rappresentano un’opportunità di mercato che Juventus e Milan stanno valutando con attenzione. La vicenda del giovane olandese mette in luce non solo le dinamiche speculative del calciomercato, ma anche l’importanza di scelte strategiche sia per i club che per i calciatori stessi, in una carriera che spesso riserva sviluppi inaspettati. La possibilità di un suo rientro nel calcio italiano segnerebbe un nuovo capitolo nella carriera di Zirkzee, con gli occhi dei tifosi puntati sulle mosse future di questo talento ancora in cerca della sua affermazione definitiva nel mondo del calcio.

