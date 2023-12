L’ex calciatore dell’Inter, Paul Ince, racconta alcuno passaggi della sua esperienza in nerazzurro fino all’addio al club

Ecco le dichiarazioni dell’ex giocatore dell‘Inter Paul Ince riguardo il suo desiderio di rimanere in nerazzurro.

SE FOSSI RIMASTO… – «Ma se fossi rimasto all’Inter sarei rimasto lì per tutta la vita. Amavo l’Inter, amavo il Paese, anzi lo amo ancora. Guardo Javier Zanetti e adesso è il vicepresidente, chissà magari potevo essere io. Quindi sarei dovuto restare. È stata una decisione difficile. Mi restavano due anni di contratto. Sono andato da Massimo Moratti e gli ho comunicato la decisione e lui era sconvolto, in lacrime. Eravamo entrambi in lacrime, infatti, e lui mi ha detto: ‘Ascolta Paul, qualunque denaro tu voglia, qualunque durata del contratto tu voglia, abbiamo Ronaldo per la prossima stagione, puoi averlo”. Ma io ho detto che avrei voluto poterlo fare, ma non potevo. Non è mai stata una questione di soldi, ma di felicità della famiglia. Questa è la decisione di cui mi pento di più».

