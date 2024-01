Continua ad essere molto discusso il futuro a breve termine del Ninho Maravilla: i nerazzurri non hanno in programma altre mosse di mercato.

L’Inter è in testa alla classifica in campionato ed in generale è abbastanza contenta di come si sta comportando l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. Ad eccezione del colpo Buchanan quindi i nerazzurri non sono e molto probabilmente non saranno protagonisti in questa sessione invernale di calciomercato.

Alexis Sanchez

Interrogativi in attacco

Se proprio si viole trovare il pelo nell’uovo si nota che il rendimento delle seconde linee in attacco è al di sotto delle aspettative. La differenza tra i titolari Marcus Thuram e Lautaro Martinez e le riserve Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez è troppo marcata, per questo motivo si vocifera che l’Inter possa acquistare un attacco. I dirigenti pubblicamente continuano a smentire questa ipotesi anche perché ci dovrebbe essere una cessione e perché non c’è budget. L’unico che potrebbe andar via è il cileno anche se, come la scorsa estate, continua a rifiutare offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Finora l’ex Marsiglia ha segnato 2 goal giocando poco, circa 500 minuti in 14 presenze.

Gli scenari

Sanchez ha caratteristiche che nessun altro elemento della rosa a disposizione di Inzaghi ha, ecco perché i nerazzurri si augurano che non decida di andar via. Tuttosport sostiene che la sua volontà è quella di restare fino a fine stagione sebbene non sia contento del suo minutaggio; se anche in SuperCoppa dovesse giocare poco, però, potrebbe cambiare idea. Il piano B dell’Inter sarebbe uno solo: il rientro anticipato di Valentin Carboni dal prestito al Monza.

L’articolo Incertezza su Sanchez: l’Inter vorrebbe restare così proviene da Notizie Inter.

