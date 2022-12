Adele Incerti, parla a LeoTalk su Sportitalia di LeoVegas, nuovo partner dell’Inter, ecco cosa dice la collaboratrice.

Sono queste le parole di Adele Incerti, parlando su LeoTalk, la collaboratrice del team LeoVegas parla proprio della partnership con l’Inter a Sportitalia: “Guardi, siamo molto felici dei risultati ottenuti nel 2022 da LeoVegas.news, siamo riusciti a sviluppare una serie di attività e di contenuti che hanno suscitato un grande interesse nei nostri lettori e hanno fidelizzato nuovi utenti. Per quanto riguarda l’Inter, una sponsorizzazione sportiva non è mai figlia di un’occasione, ma rientra sempre in una strategia più ampia in grado di generare una forte brand awareness e avere un impatto positivo sulla community dei tifosi.“

Conclude così Adele Incerti: “In particolar modo, poi, l’Inter è una squadra talmente importante a livello mondiale che non può annoverarsi tra le occasioni improvvise, bensì è il risultato di un attento studio e di un’analisi approfondita che ci ha portato ad individuare nella squadra nerazzurra il partner ideale per il nostro brand“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG