Il club nerazzurro ieri ha presentato i dati ufficiali del bilancio relativo alla stagione 2023/24: c’è un riferimento anche all’inchiesta sugli ultras. L’Inter ieri ha tenuto un consiglio d’amministrazione in cui ha reso noti i dettagli dell’ultimo bilancio: molte le notizie che fanno ben sperare per il futuro. Dal fascicolo di bilancio della stagione 2023/24 della squadra nerazzurra c’è spazio anche per un episodio che intreccia il calcio con la giustizia, mettendo in luce l’indagine che vede coinvolti gli ultras di Inter e Milan. Il nucleo dell’indagine L’indagine condotta dalla Procura di Milano, in collaborazione con la Direzione distrettuale antimafia, ha portato all’arresto di 19 individui legati al tifo organizzato tanto dell’Inter quanto del Milan. Tale operazione non si limita solamente a fare luce su possibili reati commessi da questi esponenti del mondo ultras, ma si estende anche verso le società sportive stesse. Testimonianze Per questo motivo nelle scorse settimane […]

Leggi l’articolo completo Inchiesta Doppia Curva: emerge una notizia ufficiale data dall’Inter e passata sotto silenzio, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG