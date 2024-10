L’avvocato Eduardo Chiacchio ha detto la sua sugli scenari a cui potrebbe portare l’inchiesta Doppia Curva. Eduardo Chiacchio è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per provare ad ipotizzare le possibili sanzioni all’Inter nell’ambito dell’inchiesta riguardante gli ultras. “Al termine delle indagini la Procura federale dovrà decidere se archiviare il procedimento oppure notificare l’avviso di conclusione delle indagini alle parti interessate, che in quel caso possono chiedere di essere ascoltate o presentare una memoria difensiva”. “Qualora la Procura voglia procedere, deve disporre un atto di deferimento. Sia prima sia dopo, gli indagati possono concordare con la Procura Federale un patteggiamento per ottenere una sanzione ridotta ed evitare il processo”. Il rischio “C’è un perimetro sanzionatorio nei casi di questo tipo. Va premesso che la responsabilità delle società è oggettiva per le violazioni normative dei tesserati di un club e diretta per le infrazioni dei legali rappresentanti. Per le tematiche oggetto delle […]

