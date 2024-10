I dirigenti nerazzurri si guardano intorno praticamente continuamente alla ricerca di qualche giovane che dimostra di avere buone potenzialità. Nel mondo del calcio, il talent scouting è un’arte sottile e sofisticata, che richiede pazienza, occhio clinico e soprattutto, una visione a lungo termine. In questo primo scorcio di Serie A non sono mancate le rivelazioni: si può fare il nome soprattutto di Nico Paz del Como ma è impossibile non menzionare tutto il progetto del Parma. L’Inter non è impassibile a tutto ciò. La situazione In particolare i nerazzurri hanno 2 grossi punti interrogativi per quel che riguarda il futuro del centro della difesa: Stefan de Vrij e Francesco Acerbi hanno entrambi il contratto in scadenza ed in questi mesi si giocano un eventuale rinnovo. Se da un lato l’olandese gode di un’opzione di rinnovo annuale, dall’altro la società si guarda intorno, pronta a valutare opzioni valide per il rafforzamento […]

