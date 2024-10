L’ex centrocampista Evaristo Beccalossi ha detto la sua su questo primo scorcio di stagione da parte dei nerazzurri. A margine di un evento tenutosi a Trento Evaristo Beccalossi ha parlato del campionato dell’Inter. “All’inizio non mi aspettavo che Thuram fosse così forte, poi però l’ho conosciuto anche come ragazzo e sta facendo cose grandissime”. “E ti accorgi di come a 27 anni questo fosse a parametro zero e ti chiedi come mai i fenomeni del calcio non si fossero accorti che avevano davanti un grande calciatore”. Come affrontare le due competizioni “La squadra è competitiva: l’Inter può anche non vincere, ma avere una squadra per cui te la giochi con tutti è già una grande cosa. La rosa è importante e mi aspetto che riescano ancora a trascinare gli 80mila allo stadio grazie al pathos creato da società e allenatore”. 10 atipico “Lautaro è un goleador, ma lasciamogli pure il […]

