Inchiesta Juve, gli scenari possibili e le tempistiche: quali sono i prossimi passi dopo la chiusura della indagini sugli stipendi

Quali sono i prossimi passi in casa Juve dopo la chiusura delle indagini sul filone stipendi? Come scrive Gazzetta.it ci sono tre scenari: il Procuratore Federale avrà 30 giorni di tempo per scegliere tra l’archiviazione tra l’archiviazione del procedimento o il deferimento (in quest’ultimo caso passeranno altri 10 giorni per fissare l’udienza, che dovrà poi tenersi entro 30 giorni). Il terzo ed ultimo caso è quello di un patteggiamento della pena.

In ogni caso, da ora, il club bianconero ha a disposizione 15 giorni per chiedere gli atti dell’indagine o per chiedere di essere ascoltato.

