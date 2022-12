Con l’inchiesta che sta colpendo la Juventus è possibile anche una penalizzazione, ma quando può arrivate la stangata

La giustizia sportiva è molto più veloce di quella ordinaria e la sanzione per questo motivo potrebbe arrivare entro la fine della stagione in corso. Il condizionale è d’obbligo visto che la sanzione possono essere variabili a carico della Juventus. Intanto c’è da capire se ci sarà il processo e oltre a questo anche quanto possa essere la gravità della situazione per poter applicare la giusta sanzione. Il secondo grado di giudizio arriverà a fine campionato e dunque gli eventuali punti di penalizzazione saranno da affliggere in questa stagione con la revoca dello Scudetto qualora i bianconeri dovessero arrivare primi. Lo scrive a Tuttosport.

L’articolo Inchiesta Juventus, quando può arrivare la penalizzazione? proviene da Calcio News 24.

