Inchiesta Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha rivelato di aver avuto contatti con alcuni manager del fondo Elliott

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, si è così espresso sull’inchiesta scoppiata recentemente in casa Milan:

PAROLE – «Chiacchierata con ambienti vicini a Elliott: lato Elliott ci si domanda perché un fondo noto per la sua correttezza e trasparenza in ambito internazionale dovrebbe giocare una partita così scomoda e poco intelligente (la reputazione vale più dei milioni in ballo). Il celebre documento è la riprova che Cardinale sia in cerca di compratori? No, semmai è in cerca di soci, una sorta di “partnership attiva” che non sia solo “dammi i soldi e ciao”. Qualcuno che- per dire – abbia interesse a costruire un nuovo e produttivo stadio insieme».

