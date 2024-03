Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha punzecchiato la Roma dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Sky dopo la gara tra Slavia Praga e Milan, Stefano Pioli ha dichiarato:

COME SAREBBE ANDATA IN PARITA’ NUMERICA – «Questa curiosità ce l’ho anche io, ma ho preferito che sia andata così. In 11 si muovono tanto, alzano tanto i terzini, han fatto la stessa scelta che fece il Rennes con Bourigeaud. Tutte e due le sfide in parità numerica non sarebbero state semplici, sarebbe difficile collocarla con una squadra italiana. Non hanno uno/due giocatori di livello altissimo, ma nell’insieme sono ben allenati. La Roma qui aveva perso 2-0».

