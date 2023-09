Inchiesta Napoli, interviene il presidente federale Gravina sul caso: ecco cosa ha detto sulla situazione dei partenopei

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha così parlato all’Adnkronos dell’inchiesta sul Napoli per l’acquisto di Osimhen.

LE PAROLE – «Mi dispiace perché si possono generare ulteriori tensioni che un campionato così bello e avvincente non meritava. La vicenda genera sicuramente delle tensioni, ne abbiamo già tante e ci piacerebbe vivere momenti di serenità. Come sistema siamo preoccupati di queste perturbazioni interne, ma come sistema federale abbiamo grande fiducia e rispetto nell’autonomia degli organi di giustizia. Sull’atto specifico non so cosa abbiano verificato, non ne ho idea, ho letto quello che hanno letto tutti. Rimango in attesa di comunicazioni formali e ufficiali, che in questo momento non ho».

