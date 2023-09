Su TMW, Luca Marchetti ha parlato così di Juve.

MARCHETTI – «La Juve, anche lei messa in croce per la sconfitta contro il Sassuolo e ora, con il cortomuso di Allegri, sempre lassù si trova. Lo stesso Allegri ha sottolineato questo: siamo passati da essere l’anti Inter ad essere dei brocchi. In una settimana, per una sconfitta».

