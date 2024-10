Giornata importante per quel che riguarda l’inchiesta che ha portato all’arresto di 19 ultras delle squadre milanesi. Nelle intricate maglie delle relazioni fra il mondo del calcio e quello degli ultras, capita a volte che figure preminenti vengano coinvolte in indagini non per reati commessi, ma per chiarimenti legati a vicinanze o conoscenze. È il caso di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, interrogato dagli inquirenti in qualità di persona informata sui fatti in relazione a una richiesta di biglietti per la finale di Champions League. Il fatto La vicenda prende piede da una richiesta di biglietti indirizzata a Inzaghi da Ferdico, ex capo della Curva Nord, evidenziando un ponte diretto fra il mondo ultras e quello del calcio professionistico che ha destato l’interesse delle autorità. I fatti si sono sviluppati in un contesto di stretta osservazione mediatica e giudiziaria. L’interrogatorio Come riporta la Gazzetta dello Sport, stamattina si è tenuto l’incontro […]

