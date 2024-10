In questi giorni di pausa per le nazionali si torna a parlare molto di mercato: i nerazzurri vengono accostati a parecchi nomi in odore di svincolo. Il panorama del calcio europeo è in fermento per le voci di mercato che circolano intorno a Jonathan Tah, il solido difensore centrale del Bayer Leverkusen, che con le sue prestazioni ha attirato l’interesse di alcuni dei club più blasonati del continente. La situazione contrattuale del giocatore, in scadenza il prossimo 30 giugno senza nessuna prospettiva di rinnovo, fa di lui un obiettivo particolarmente appetibile per squadre in cerca di rinforzi difensivi di qualità. Molto ambito Tah, con la sua struttura fisica imponente e le sue notevoli capacità difensive, è diventato un punto di riferimento per il Bayer Leverkusen. La sua prossima scadenza contrattuale ha suscitato l’interesse di top club quali Inter, Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid, tutti alla ricerca di un innesto […]

