Continuano ad emergere continuamente dettagli sulle dinamiche che hanno portato agli arresti di 19 esponenti delle curve di Inter e Milan. Negli ultimi mesi, le dinamiche tra gli ultras dell’Inter e alcuni giocatori della squadra hanno assunto connotazioni che travalicano il semplice tifo sportivo, come emerge da una serie di intercettazioni che hanno portato all’arresto del capo ultrà interista Marco Ferdico. Questi incontri, che vedono coinvolti famosi calciatori nerazzurri e figure legate alla criminalità organizzata, gettano una luce preoccupante su una vicenda che oscilla tra pressioni indebite e richieste di favori. Ecco i dettagli più importanti emersi dagli atti della Procura. La questione dei biglietti Il fulcro delle tensioni tra la curva e la società nerazzurra si è concentrato sulla richiesta di 1500 biglietti per la finale di Champions League del 2023. Questo episodio, mediato anche con l’intervento di figure come l’ex difensore Marco Materazzi, testimonia l’influenza che gruppi di […]

