Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha gettato acqua sul fuoco riguardo il terremoto che sta scuotendo le curve di Inter e Milan. A pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Stella Rossa, gara poi vinta 4-0 dai nerazzurri, Beppe Marotta è intervenuto sull’argomento ai microfoni di Sky Sport. “Vorrei tranquillizzare i tifosi e noi stessi. Come i magistrati hanno dichiarato nel corso della conferenza stampa noi siamo parte lesa, non abbiamo nulla da temere. Nello stesso tempo abbiamo garantito la massima collaborazione alla magistratura e chiaramente siamo a totale disposizione, lo eravamo prima e lo siamo a maggior ragione oggi”. L’organizzazione dell’Inter e l’impossibilità di attuazione perenne “L’Inter ha una direzione di sicurezza affidata ad un ex funzionario dell’ordine pubblico che applica protocolli molto rigidi e dei regolamenti molto stringenti. Noi li vorremmo sempre far applicare ma ci sono fenomeni spesso che sono fuori del perimetro istituzionale e aziendale”. Come far […]

Leggi l’articolo completo Inchiesta ultras: parola al presidente Marotta, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG