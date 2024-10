La situazione si fa sempre più grave (non per l due società) ogni minuto che passa: ecco le ultime scoperte di pm. L’inchiesta che ha portato all’arresto di 19 ultras di Inter e Milan sta facendo emergere dettagli inquietanti sul modus operandi delle due curve meneghine. Strategie plateali per il controllo dei biglietti Secondo quanto riportato dai pubblici ministeri Paolo Storari e Sara Ombra nella richiesta di misura cautelare, accolta in gran parte dal gip Domenico Santoro, i vertici della curva Nord avrebbero adottato misure estreme, utilizzando ogni strumento a loro disposizione, anche creando situazioni di clamore mediatico, con l’unico fine di costringere la società a rivedere la politica di assegnazione dei biglietti. La loro determinazione a influenzare le decisioni societarie spicca come un chiaro indicatore del potere e dell’influenza che questi gruppi intendevano esercitare. L’esempio Un episodio emblematico riportato nell’atto di misura cautelare si è verificato il 7 aprile […]

