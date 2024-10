Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago non è meravigliato dalle ultime notizie riguardanti le infiltrazioni mafiose nelle curve delle due squadre milanesi. Guido Vaciago ha parlato di vari temi riguardanti il calcio italiano a Radio Kiss Kiss Napoli. “Incuriosisce il fatto che nel 2024 ci siano persone che pensano che la Juve abbia il potere in mano. Le plusvalenze? Le fanno tutti, ma viene punita solo la Juventus. Secondo me la Juventus è quella che ha di meno il potere in mano. Conte? E un grande didatta, ha dato un’impronta alla squadra sin da subito”. Il nuovo format della Champions “Quanto incide la Champions sul campionato? Sono 8 partite in più rispetto a quelle di campionato, senza considerare gli spareggi per gli ottavi. Tutti sappiamo quanto sia pesante fare una trasferta europea, poi aumenta anche il rischio infortuni”. L’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan “Mi auguro che si allarghi, […]

