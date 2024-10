Il giornalista Fabrizio Ponciroli non si fa abbindolare dal 4-0 con cui i nerazzurri hanno battuto la Stella Rossa ed evidenzia alcune criticità. Fabrizio Ponciroli a TMW ha detto la sua sull’ultima gara europea di Milan ed Inter focalizzandosi anche su quanto avvenuto nella curva nerazzurra. “Sul Milan continuo a pensare che vada dove lo porta Leao, è troppo Leao-dipendente e questo ragazzo ti fa innervosire. Quando si accende ce ne sono pochi come lui, ha delle accelerazioni e un controllo palla straordinario, però lo vedi poco e sembra il classico giocatore che si accende una o due volte a partita, questo non è sufficiente. Lui è la perla del Milan, se non si accende Leao non vanno da nessuna parte. A livello difensivo poi dar via Kalulu è stato un errore grave, hanno dato via il miglior centrale che avevano“. Inter-Stella Rossa vista dalla curva nerazzurra Si passa poi […]

Leggi l’articolo completo Inter: ecco cosa non torna, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG