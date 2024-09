La trattativa col Panathinaikos pareva ben avviata ma la mancata cessione di un attaccante già in rosa dei greci ha fatto saltare tutto

In un mondo calcistico dove il mercato di trasferimento riserva sorprese fino all’ultimo momento, anche le trattative che sembrano concluse possono prendere direzioni inaspettate. È il caso di Joaquin Correa, l’attaccante argentino dell’Inter, il cui passaggio al Panathinaikos ha incontrato un ostacolo insormontabile che ha definitivamente messo fine alle speculazioni sul suo futuro lontano da Milano. Nonostante l’accordo raggiunto tra i due club, i dettagli finanziari e regolamentari hanno giocato un ruolo chiave nel bloccare il trasferimento.

Il fallimento della trattativa

La scadenza imposta dalla dirigenza del Panathinaikos per rinforzare il proprio reparto offensivo aveva una data precisa: il 4 settembre, ultimo giorno utile per consegnare la lista dei giocatori eleggibili per la Conference League. L’intento era quello di aggiungere al proprio organico un attaccante di esperienza internazionale che potesse fare la differenza tanto in campionato quanto nell’arena europea. Correa, con la sua qualità e il suo bagaglio di esperienza, rientrava perfettamente in questo profilo, tanto da essere considerato una delle priorità del club greco.

Ausilio Marotta Antonello

Ostacoli finanziari e di regolamentazione

Nonostante l’esistenza di un accordo preliminare con l’Inter per il trasferimento di Correa, il Panathinaikos si è trovato di fronte a un ostacolo insormontabile: il Fair Play Finanziario. Il club, prima di poter ufficializzare nuovi acquisti, aveva l’impellente necessità di liberarsi di Andraj Sporar, l’attaccante sloveno non più nei piani del tecnico Diego Alonso e con un ingaggio pesante da 1,2 milioni annui fino al 2026. La necessità di rispettare le restrizioni finanziarie imposte per garantire un equilibrio economico nel mondo del calcio ha quindi impedito al Panathinaikos di procedere con l’acquisto di Correa, non riuscendo a trovare una soluzione adeguata per Sporar in tempo utile.

Implicazioni future

L’epilogo della trattativa tra Inter e Panathinaikos per Correa sottolinea quanto sia complesso il panorama dei trasferimenti calcistici, dove non solo le negoziazioni tra club ma anche la gestione interna e le normative finanziarie giocano ruoli decisivi. Questo caso evidenzia inoltre le dinamiche di un mercato sempre più globalizzato e regolamentato, dove le strategie a lungo termine dei club devono confrontarsi con le opportunità e i vincoli immediati. Per Joaquin Correa, in particolare, questa vicenda rappresenta un’ulteriore tappa nel suo percorso professionale, ricordando che nel calcio, fino all’ultimo momento, nulla può essere dato per scontato.

