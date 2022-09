Infantino: «Dobbiamo colmare il gap tra i club europei e quelli del resto del Mondo». Le parole del presidente della Fifa

Gianni Infantino è intervenuto durante la sessione di New York del FIFA Diploma in Club Management. Ecco le parole del presidente della FIFA:

«C’è una divario tra alcuni club d’Europa e altri Paesi del Mondo e quello che noi dobbiamo fare è colmare il gap abbassando gli standard dei grandi club europei, perché tutti devono continuare a crescere. In futuro dovranno esserci almeno 50 club in tutto il mondo in grado di vincere il Mondiale per Club».

