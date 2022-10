Gianni Infantino interrogato per inchiesta anti-corruzione avviata in Francia sull’assegnazione dei mondiali in Qatar

La procura francese ha interrogato il presidente della FIFA Gianni Infantino a Zurigo, secondo quanto riportato da Le Monde, nell’ambito dell’inchiesta francese anti-corruzione sull’assegnazione del Mondiale in Qatar. Interrogato dai giudici istruttori Marc Sommerer e Virginie Tilmont, il numero uno del calcio ha così risposto a riguardo del famigerato pranzo segreto all’Eliseo tra l’allora presidente Nicolas Sarkozy, l’emiro del Qatar e Platini.

«La mattina del voto, rimasi sorpreso della presenza dell’Emirato, ma da lì ad ottenere l’assegnazione ce n’era di strada. Non me lo aspettavo assolutamente. Io non ne so molto, non saprei dirvi quando Platini ha cambiato decisione, passando dal preferire gli Stati Uniti a votare il Qatar. Non so se abbia deciso prima o dopo quel pranzo, ma di sicuro ne è uscito più convinto».

