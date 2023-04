Il Bologna non ha a disposizione Arnautovic e Cambiaso per infotunio. La speranza è quella di riaverli per il match contro il Milan

Per il Corriere dello Sport una data più consona è tuttavia da individuare nella partita di Verona, la gara esterna del 21 aprile

