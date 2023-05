Sono 3 gli infortunati nerazzurri ma tutti possono essere a disposizione per la finalissima del 10 giugno.

L’Inter si gode la qualificazione alla prossima Champions League ma anche una settimana finalmente libera da impegni ufficiali. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni degli infortunati nerazzurri: Correa e Mkhitaryan non accelereranno i loro recuperi.

Milan Skriniar

I due dovrebbero saltare il match praticamente ininfluente di Torino per poi tornare a disposizione per la finale di Champions. Skriniar invece, per il fatto che è fermo da molto più tempo rispetto a questi ultimi, avrebbe bisogno di essere testato per qualche minuto in campionato. In caso di buone indicazioni sarebbe poi convocato anche per la gara contro il Manchester City; i prossimi giorni saranno decisivi per lo slovacco.

