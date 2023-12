Infortunati Inter, il punto sulle condizioni dei giocatori nerazzurri: ecco quando tornano a disposizione Sanchez e De Vrij

Stando a quanto riportato da Sky Sport, in casa Inter sono emerse delle novità per quanto concerne la situazione infortuni: su tutti Alexis Sanchez e Stefan de Vrij.

In vista della Coppa Italia contro il Bologna, l’attaccante cileno e l’olandese hanno lavorato ad Appiano Gentile con l’obiettivo di recuperare. Recupero stesso che ci sarà in vista della gara interna dei nerazzurri contro il Lecce in quel di San Siro.

