Infortunati Inter, vicino il rientro di Thuram e Acerbi! Ecco quando torneranno ad allenarsi in gruppo i due: le ULTIME

Arrivano buone notizie per quanto riguarda la situazione degli infortunati in casa Inter. Simone Inzaghi può sorridere per lo stop scongiurato a Frattesi, e non solo per questo.

Stando a quanto riporta Sky Sport, sia Marcus Thuram che Francesco Acerbi sono vicinissimi a tornare a disposizione: entrambi dovrebbero ritornare ad allenarsi in gruppo a partire da domani. Da capire se possano rientrare tra i convocati per la sfida di lunedì contro il Genoa, o per quella successiva contro il Bologna.

L’articolo Infortunati Inter, vicino il rientro di Thuram e Acerbi! Ecco quando tornano in gruppo: le ULTIME proviene da Inter News 24.

