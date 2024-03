Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in ottica rinnovo, ha mosso delle richieste ben precise alla società: ecco tutti i dettagli

L’ex allenatore della Lazio Simone Inzaghi è sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2025 e ha attirato l’interesse di vari club della Premier League, in particolare il Manchester United, che dovrà sostituire Erik Ten Hag a fine stagione.

Al momento, però, sia il tecnico che il club hanno l’intenzione di continuare insieme, magari rinnovando ulteriormente il contratto fino al 2027, poiché Giuseppe Marotta preferisce non lavorare con allenatori in scadenza.

Inzaghi si trova bene a Milano e sarebbe felice di continuare il lavoro iniziato tre anni fa, ma porrà condizioni non negoziabili durante le trattative. Prima fra tutte, la garanzia di trattenere tutti i giocatori chiave, cosa che non è avvenuta negli ultimi anni. Inoltre, considerando il miglioramento dei conti del club e i successi ottenuti sotto la sua guida, Inzaghi ritiene di poter avanzare tali richieste. Con l’avvicinarsi della nuova Champions League e del Mondiale per club, sarà essenziale avere una rosa competitiva.

