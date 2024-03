Ecco l’idea del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi in vista del match tra Inter e Genoa: le probabili formazioni in campo lunedì

Vediamo insieme le probabili formazioni di Inter e Genoa, che si sfideranno lunedì 4 marzo. L’infortunio di Frattesi contro l’Atalanta potrebbe non essere così grave, con segnali positivi nell’allenamento odierno, mentre Inzaghi mira al recupero di Acerbi e Thuram, probabilmente per la panchina, considerando il vantaggio in classifica.

Con Bastoni squalificato, potrebbe giocare Carlos Augusto in difesa con De Vrij e Bisseck o Pavard. Dimarco eccellerà sulla sinistra, mentre Dumfries sostituirà Darmian sulla destra. In mediana, Asllani prenderà il posto di Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan. Lautaro resta in campo, mentre Sanchez potrebbe essere preferito ad Arnautovic per affiancarlo. Inzaghi lavora per garantire stabilità contro il Genoa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

Indisponibili: Cuadrado, Sensi, Thuram (in dubbio), Calhanoglu, Acerbi (in dubbio), Frattesi (in dubbio).

Diffidato: Mkhitaryan.

Squalificati: Bastoni.

Allenatore: Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson.

Indisponibili: Matturro.

Diffidati: Sabelli, Retegui, Vasquez

Squalificati: nessuno.

Allenatore: Gilardino.

