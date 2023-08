Massimiliano Allegri ha parlato in zona mista degli infortunati Juve, svelando le condizioni di questo giocatore

Intervenuto in zona mista dopo Juventus Black Juventus White all’Allianz Stadium, Massimiliano Allegri ha parlato così delle condizioni degli infortunati. Le sue parole.

POGBA E GLI INFORTUNATI – «Ieri ha fatto un allenamento intero con la squadra, oggi si è riposato e domani vedremo. Sarebbe un acquisto importante averlo nel giro di un mesetto. Per averlo a disposizione se non altro in panchina, dobbiamo essere fiduciosi sperando di non avere più problemi. McKennie non dovrebbe esserci con l’Atalanta perché ha carichi di lavoro importanti, vediamo Szczesny. Gli altri dovrebbero esserci tutti per l’amichevole, poi da martedì saranno tutti in gruppo».

