Caso Orsolini, quali conseguenze per la Juve dopo l’archiviazione del caso? Ecco cosa succederà in questa vicenda

E’ notizia di ieri la decisione dei PM di Bologna di archiviare l’inchiesta per il caso Orsolini, dopo che è stata accertata la mancanza di falso in bilancio nei documenti per il riacquisto del giocatore da parte della Juventus.

Cosa succederà quindi ora Come scrive Tuttosport, nulla a livello sportivo, anche se la decisione della Procura emiliana dimostra che può esserci una lettura diversa delle carte raccolte dalla Procura di Torino. Ora non resta quindi che attendere il processo agli ex dirigenti in programma il prossimo 6 di settembre.

