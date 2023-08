Infortunio Pogba, quando tornerà in campo il centrocampista francese? Allegri esce così allo scoperto su di lui

Dopo l’amichevole dello Stadium contro la Next Gen, Massimiliano Allegri ha così parlato in zona mista del ritorno in campo di Paul Pogba.

RIENTRO POGBA – «Se l’anno scorso diceva che aveva difficoltà quest’anno lo vedo meglio, ha una reazione buona, soprattutto il ginocchio. Normale che non possa pretendere che tra venti giorni possa giocare dall’inizio, ma è talmente forte che averlo anche solo per venti minuti sarebbe importante».

