Lukaku Juve, il centravanti belga è stato chiaro con gli arabi, indicando loro quale sarà la sua porssima squadra

Lo continuano a tentare dall’Arabia, ma Romelu Lukaku non vuole saperne di mollare la presa. Come scrive il Corriere dello Sport, il centravanti belga sta continuando a respingere tutte le avances del campionato saudita, convinto che prima o poi l’affare con la Juventus si sbloccherà definitivamente.

L’ex interista ha indicato infatti l’Italia come tappa per il prossimo futuro, ma ad oggi la trattativa per lo scambio con Vlahovic non si sblocca, vista la distanza tra i due club sul conguaglio economico. Big Rom però attende con fiducia, così come Allegri che lo accoglierebbe a braccia aperte. Tra lunedì e martedì possibile un altro incontro.

