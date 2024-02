Infortunati Milan, le condizioni di Kalulu e Tomori secondo Pioli in vista dei prossimi impegni. Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato degli infortunati in casa Milan in conferenza stampa dopo la gara di ritorno degli spareggi di Europa League 2023/24 Rennes Milan. Ecco le parole del tecnico rossonero sulle condizioni di Kalulu e Tomori, vicini a tornare a disposizione per il rientro in panchina per i prossimi impegni:

PAROLE – «Kalulu e Tomori stanno bene, domani si alleneranno con noi e vedremo se saranno pronti per essere convocati già domenica o aspettare la Lazio».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI DOPO RENNES MILAN

The post Infortunati Milan, le condizioni di Kalulu e Tomori secondo Pioli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG