Infortunati Milan: l’infermeria si svuota ancora. Il punto verso la sfida di sabato in campionato contro l’Atalanta

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Milan in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta.

Leao oggi si sottoporrà a nuovi esami clinici: se tutto dovesse andare come si spera, il portoghese potrà essere convocato e giocare verosimilmente uno spezzone di gara. Bennacer è ormai rientrato e metterà altri minuti nelle gambe, mentre Kjaer continuerà ad essere monitorato nella settimana. Pulisic non preoccupa: dovrebbe rientrare in gruppo già oggi.

The post Infortunati Milan: l’infermeria si svuota ancora. Il punto verso l’Atalanta appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG