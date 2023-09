Infortunati Napoli, il club azzurro fornisce un report sulle condizioni dei giocatori attualmente ai box: la situazione

Con un comunicato, il Napoli ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori attualmente fuori per infortunio.

IL COMUNICATO – Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto possesso palla, partitina a campo ridotto e chiusura di seduta con esercitazione tattica.

Juan Jesus questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Rrahmani ha svolto lavoro in piscina, palestra e terapie. Allenamento personalizzato in campo per Gollini.

