Rasmus Kristensen, esterno della Roma, ha così parlato in merito al pareggio con il Torino di ieri: le dichiarazioni

Rasmus Kristensen ha così parlato ai canali ufficiali della Roma dopo il pareggio di Torino.

LE PAROLE – «Abbiamo giocato bene e che siamo stati la squadra migliore. Un peccato non aver preso i tre punti perché credo che abbiamo fatto tutto al meglio per ottenerli. Una partita difficile, ma in generale abbiamo disputato una buona gara. La squadra ha le qualità per giocare e vincere ogni partita».

