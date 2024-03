I due giocatori dell’Inter Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono infortunati a Bologna: ecco i tempi previsti per il rientro

L’Inter dovrà fare a meno di Carlos Augusto e Marko Arnautovic per la trasferta a Madrid.

Gli esami confermano l’indisponibilità per la Champions, sebbene la situazione potesse essere peggiore. Carlos Augusto ha riportato un’elongazione al soleo della gamba destra, mentre Arnautovic ha un risentimento al bicipite femorale della coscia destra, con un recupero previsto entro tre-quattro settimane.

Si mira a far rientrare Carlos Augusto per Inter-Empoli del 1° aprile, mentre l’obiettivo per Arnautovic è Udinese-Inter del 7 aprile, prima dei quarti di Champions.

L’articolo Infortuni Arnautovic e Carlos Augusto, ecco quando possono tornare proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG