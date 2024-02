Ecco le condizioni attuali dei difensori nerazzurri Isak Hien e José Palomino: la situazione infortuni in casa Atalanta

Novità importanti sulla situazione infortuni in casa Atalanta in vista della sfida casalinga contro il Sassuolo al Gewiss Stadium di Bergamo: soprattutto per quanto concerne Hien e José Palomino.

L’ex Verona è vicino al recupero allenandosi parzialmente in gruppo, mentre invece l’argentino è ancora alle prese con le terapie. La seduta ha visto l’Atalanta svolgere un lavoro tecnico-tattico, più parte atletica.

