Infortuni Inter, ecco quali partite salteranno Arnautovic e Carlos Augusto: il punto sui tempi di recupero dei due nerazzurri

Nella mattinata di oggi Carlos Augusto e Marko Arnautovic hanno volto gli esami strumentali programmati dopo i loro infortuni rimediati nel corso di Bologna Inter. Le notizie su tempi di recupero dei due non sono così confortanti, soprattutto per l’attaccante.

Per l’austriaco è previsto uno stop di circa 1 mese: salterà il ritorno di mercoledì contro l’Atletico Madrid e le sfide in campionato contro Napoli, Empoli e Udinese. Il suo rientro potrebbe avvenire a cavallo tra la sfida contro il Cagliari ed il derby contro il Milan. Solo 1 settimana di stop per il brasiliano: salterà la sfida contro i Colchoneros ma potrebbe già rientrare per la partita contro il Napoli. Qualora non dovesse farcela, ci sarà contro l?Empoli.

L’articolo Infortuni Inter, ecco quali partite salteranno Arnautovic e Carlos Augusto: il punto proviene da Inter News 24.

