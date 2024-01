La situazione in casa Napoli per quanto concerne gli infortuni azzurri con delle novità molto importanti. Ecco quali

Stamattina il Napoli ha svolto l’allenamento sempre in Arabia, e sono emerse delle novità importanti per quanto concerne la situazione infortuni: con Mazzarri che può sorridere per due elementi.

Come riportato da Tuttomercatoweb, Traorè ha fatto lavoro personalizzato in campo. Cajuste e Mazzocchi hanno lavorato in gruppo, mentre ha fatto seduta personalizzata Demme.

