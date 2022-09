Stefano Fiorini, preparatore atletico italiano, ha commentato il gran numero di infortuni in Serie A: «Ci si allena poco e male»

Stefano Fiorini, uno dei principali preparatori atletici italiani ha parlato al Corriere dello Sport riguardo ai numerosi infortuni capitati ai calciatori di Serie A. Di seguito le sue parole.

«Ci si allena poco e male. Si dà troppa importanza alla tattica rispetto alla tenuta atletica, questa è la verità. Troppi allenamenti conservativi. Il corpo umano è come un motore: perché vada in gara deve essere tirato in prova, altrimenti poi alla prima accelerata si rompe. È quello che sta accadendo. L’aumento esponenziale di infortuni muscolari rispetto alla Premier League non mi sorprende affatto. In Inghilterra ci si allena correndo, non solo con la palla come da noi. I loro ritmi sono molto più alti, ma noi ci facciamo più male. Assurdo».

