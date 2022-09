Il centrocampista argentino Leandro Paredes parla così in una intervista a ESPN, ecco cosa dice il regista della Juventus.

Ecco le parole del centrocampista argentino Leandro Paredes che parla a ESPN in una intervista dopo la nazionale argentina, ecco le parole del mediano della Juventus: “Giocare per la Juventus è sempre stato uno dei miei sogni. È stata una decisione difficile, cambiare club prima del Mondiale, per via dell’adattamento. Penso di aver preso la decisione giusta, avevo bisogno di minuti per arrivare in Qatar nel migliore dei modi, ed è stata la cosa giusta da fare.“

Sull’amico Angel Di Maria: “Aveva valore anche questo, essere vicino a Di Maria. Per divertirmi ancora con lui, per giocare ancora insieme. Era molto importante“. Conclusione su Mbappé: “Non posso parlarti dei giocatori con cui non avevo nessun rapporto.“

Milik parla a Meczyki: “La scelta di andare alla Juve è stata rapida. E’ stato sempre il mio sogno quello di giocare per un grande club come la Juve. Possiamo contare i grandi club sulle dita di due mani. Fui vicino già ai tempi del Napoli, ma l’accordo all’epoca non si trovò.“

