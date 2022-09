Irritazione in casa Inter per l’infortunio di Brozovic, la FIFA inizierà a pagare il croato solo tra 28 giorni

Irritazione in casa Inter in seguito all’infortunio di Marcelo Brozovic. Il croato sarà assente per almeno 3 settimane.

Nel frattempo però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’irritazione è dovuta al fatto che la FIFA pagherà lo stipendio del calciatore soltanto dopo il ventottesimo giorno di stop.

L’articolo Brozovic, irritazione Inter: la FIFA pagherà tra 28 giorni proviene da Calcio News 24.

