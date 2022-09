L’ex giocatore di Bologna e Juventus, Massimo Bonini parla così al Corriere di Bologna della prossima sfida.

Massimo Bonini ex Bologna e Juventus parla al Corriere di Bologna dei bianconeri, ecco le sue parole: “È difficile capire cosa sia successo: gli infortuni pesano, ma mi sembra di vedere una squadra poco serena in campo. Potenzialmente i valori in rosa ci sono, l’impressione è che ci sia anche un po’ di voglia di strafare che finisce per essere dannosa: quando vuoi fare troppo per risolvere i problemi, spesso peggiori le cose. I giocatori devono fare i giocatori, l’allenatore deve allenare, i dirigenti devono dirigere: a ognuno il suo ruolo, è sempre stata una prerogativa della Juventus. Ora invece vedo confusione.“

Alla Gazzetta dello Sport parla anche Vincenzo Montella: “Non immaginavo Juve e Inter potessero avere questi problemi ma c’è tempo per recuperare, perché le rose sono ricche. E il Mondiale a metà stagione potrebbe riservare molte sorprese. Il Milan è solido e collaudato, ma il Napoli gioca benissimo: Spalletti geniale come sempre. L’Atalanta darà fastidio a tutti.“

