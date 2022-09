Napoli, Lobotka e Zielinski sono tornati dopo gli impegni con le rispettive nazionali a disposizione di Luciano Spalletti

Lobotka e Spalletti sono tornati dagli impegni con le loro nazionali e si sono messi subito a disposizione di Luciano Spalletti, svolgendo il lavoro di scarico sul campo 1. La squadra ha svolto attivazione in palestra e successivamente circuito di forza sul campo 2 del Konami Training Center di Castel Volturno.

Lavoro a parte invece per Politano e Osimhen: allenamento personalizzato per il primo, palestra e terapie per il secondo.

