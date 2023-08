Infortunio Acerbi, in dubbio per il Monza. Il difensore salterà gli ultimi due test amichevoli dei nerazzurri

L’Inter non sa ancora se al debutto contro il Monza del 19 agosto potrà piazzare al centro della difesa Francesco Acerbi. Il 35enne è in dubbio perché ieri è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare durante il primo allenamento della settimana.

Gli esami hanno evidenziato «un risentimento al soleo della gamba destra» e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni dallo staff medico. Di certo, Inzaghi non lo porterà con sé domani a Salisburgo e domenica a Ferrara per l’amichevole con gli albanesi dell’Egnatia. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Infortunio Acerbi, in dubbio per il Monza. Il difensore salterà gli ultimi due test proviene da Inter News 24.

