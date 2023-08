Esposito lascia l’Inter: trattativa in chiusura con il Verona per il prestito del giovane attaccante azzurro

L’Inter ha deciso di cedere Sebastiano Esposito in prestito in un club di massima serie per dargli un’opportunità molto importante per il suo futuro.

Il futuro del classe 2002 sarà all’Hellas Verona che ha chiuso con l’Inter per il prestito secco del giocatore. A riportarlo è TMW.

